Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
Генрих Мхитарян — о Клоппе: он до сих пор должен мне € 50

Бывший полузащитник «Боруссии» Дортмунд Генрих Мхитарян, ныне выступающий за миланский «Интер», рассказал о работе с Юргеном Клоппом.

«Он находил решение для любого вопроса, всегда был на связи и выслушивал меня по любому вопросу. Мне пришлось нелегко в Дортмунде, но он мне очень помог. До сих пор должен мне € 50 за пари после двух забитых мячей», – приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

Армянский футболист работал вместе с немецким наставником с 2013 до 2015 года, пока Клопп не покинул «шмелей». На том этапе хавбек сыграл в 88 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов. Через сезон футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед».

