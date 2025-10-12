Скидки
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном, которого купил летом за € 25 млн — Хорхе Никола

«Зенит» хочет расстаться с Жерсоном, которого купил летом за € 25 млн — Хорхе Никола
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» планирует расстаться с бразильским легионером Жерсоном. Как сообщает журналист Хорхе Никола в соцсети Х, сине-бело-голубые хотят избавиться от полузащитника, купленного в летнее трансферное окно у «Фламенго» за € 25 млн.

По данным источника, санкт-петербургский клуб рассчитывает вернуть потраченные летом деньги и готов продать игрока за ту же сумму, которая была заплачена его бывшему клубу.

В первой части сезона Жерсон принял участие в шести матчах за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге. На его счету нет результативных действий. Контракт бразильца рассчитан до лета 2030 года.

