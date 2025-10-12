Йоахим Лёв: Киммих способен показать игру мирового класса на любой позиции

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался о роли полузащитника Йозуа Киммиха в немецкой национальной команде.

«Главное — то, по какой схеме играет команда. Даже небольшие различия могут повлиять: как расставить игроков, как действовать в защите, как распределить пространство в обороне и в нападении — это важный фактор.

Если бы в полузащите была адекватная замена Йозуа Киммиху, то я бы, возможно, поставил его и на правый фланг. Это единственный игрок, которого я бы выбрал в таком случае, потому что он способен показать игру мирового класса на любой позиции. И для него это не проблема. Его можно сравнить с Филиппом Ламом», — приводит слова Лёва Sky Sport Germany.