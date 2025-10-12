Сборная Фарерских островов впервые в истории выиграла три матча подряд, обыграв Чехию

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Фарерских островов и Чехии. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали хозяева поля. Тем самым скандинавы впервые в своей истории одержали три победы подряд.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Ханус Сёренсен на 67-й минуте. На 78-й минуте форвард Адам Карабец сравнял счёт. Защитник Фарерских островов Мартин Агнассон на 81-й минуте забил победный гол.

Ранее команда Эйдуна Клакстейна разгромила Черногорию со счётом 4:0 и одержала верх над Гибралтаром (1:0).

Скандинавская команда занимает третье место в группе L отбора на ЧМ-2026 с 12 очками. На втором строчке располагаются чехи, набравшие 13 очков. Таблицу возглавляет Хорватия (13 очков), с которой представителям островного государства предстоит сыграть в финальном матче квалификации. Встреча пройдёт 14 ноября.