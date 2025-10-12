Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«За это мы и любим футбол». Экс-игрок «Спартака» Кутепов — об эмоциональности Станковича

«За это мы и любим футбол». Экс-игрок «Спартака» Кутепов — об эмоциональности Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о турнирном положении красно-белых, а также оценил эмоциональность главного тренера команды Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был дисквалифицирован на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Про Станковича мне трудно что-то говорить, я же всё-таки с ним не работал. Но спартаковские болельщики всегда хотят быть только первыми, поэтому у руля такой команды, как «Спартак», находиться очень сложно. На тренера всегда оказывается большое давление. Но я надеюсь, что у Станковича получится исправить нынешнее положение дел, и «Спартак» окажется на той строчке, на которой все его хотят увидеть.

Что касается эмоций Станковича, то могу сказать, что за это мы и любим футбол. Здорово, когда футбол пробуждает в человеке эмоцию. Думаю, кому-то из футболистов «Спартака» такая эмоциональность Станковича помогает, а кого-то, наоборот, деморализует. Полагаю, в команде сейчас есть и те, и другие. Поэтому кому-то точно придётся перестраиваться, раз у них такой эмоциональный тренер», — приводит слова Кутепова Legalbet.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Станковича 18 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.

Материалы по теме
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Что стало с конкурентами Станковича на пост тренера «Спартака». Один крайне успешен!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android