«За это мы и любим футбол». Экс-игрок «Спартака» Кутепов — об эмоциональности Станковича

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказался о турнирном положении красно-белых, а также оценил эмоциональность главного тренера команды Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был дисквалифицирован на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Про Станковича мне трудно что-то говорить, я же всё-таки с ним не работал. Но спартаковские болельщики всегда хотят быть только первыми, поэтому у руля такой команды, как «Спартак», находиться очень сложно. На тренера всегда оказывается большое давление. Но я надеюсь, что у Станковича получится исправить нынешнее положение дел, и «Спартак» окажется на той строчке, на которой все его хотят увидеть.

Что касается эмоций Станковича, то могу сказать, что за это мы и любим футбол. Здорово, когда футбол пробуждает в человеке эмоцию. Думаю, кому-то из футболистов «Спартака» такая эмоциональность Станковича помогает, а кого-то, наоборот, деморализует. Полагаю, в команде сейчас есть и те, и другие. Поэтому кому-то точно придётся перестраиваться, раз у них такой эмоциональный тренер», — приводит слова Кутепова Legalbet.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Станковича 18 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет шесть очков.