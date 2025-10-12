Скидки
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
21:45 Мск
Дания — Греция, результат матча 12 октября 2025, счёт 3:1, 4-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Дании победила команду Греции в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Окончен матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Дании и Греции. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали датчане. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Дания
Окончен
3 : 1
Греция
1:0 Хойлунд – 21'     2:0 Андерсен – 40'     3:0 Дамсгор – 41'     3:1 Дзолис – 63'    

Расмус Хойлунд на 21-й минуте вывел датчан вперёд, Йоаким Андерсен на 40-й минуте удвоил преимущество команды, а на 41-й минуте Миккель Дамсгор забил третий мяч хозяев поля. Христос Дзолис на 63-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры сборная Дании с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы C, Греция с тремя очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Дания 15 ноября дома сыграет с Беларусью, Греция в тот же день примет на своём поле Шотландию.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Сборная Шотландии переиграла команду Беларуси в отборочном матче чемпионата мира — 2026
