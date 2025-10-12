Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов Депай стал её лучшим ассистентом
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал лучшим ассистентом в истории национальной команды, отметившись двумя голевыми передачами в матче 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Финляндией (4:0). Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.
ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Мален – 8' 2:0 ван Дейк – 17' 3:0 Депай – 38' 4:0 Гакпо – 84'
Депай принял участие в первых двух голах, ассистировав партнёрам Дониэллу Малену и Вирджилу ван Дейку, а третий мяч забил самостоятельно. Таким образом, Мемфис оформил 35 голевых передач за Нидерланды, опередив экс-полузащитника сборной Уэсли Снейдера, у которого 33 голевых паса.
Депай также остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 54 забитых мяча.
