Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов Депай стал её лучшим ассистентом

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов Депай стал её лучшим ассистентом
Комментарии

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал лучшим ассистентом в истории национальной команды, отметившись двумя голевыми передачами в матче 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Финляндией (4:0). Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Мален – 8'     2:0 ван Дейк – 17'     3:0 Депай – 38'     4:0 Гакпо – 84'    

Депай принял участие в первых двух голах, ассистировав партнёрам Дониэллу Малену и Вирджилу ван Дейку, а третий мяч забил самостоятельно. Таким образом, Мемфис оформил 35 голевых передач за Нидерланды, опередив экс-полузащитника сборной Уэсли Снейдера, у которого 33 голевых паса.

Депай также остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В его активе 54 забитых мяча.

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: отбор к ЧМ по футболу, «Рейнджерс» — «Вашингтон» в НХЛ и теннис
Топ-матчи понедельника: отбор к ЧМ по футболу, «Рейнджерс» — «Вашингтон» в НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android