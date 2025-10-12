«Каждый друг за друга стоит». Защитник «Локомотива» Егор Погостнов — об игре команды

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов дал комментарий касательно нынешнего уровня игры команды. На данный момент красно-зелёные с 23 очками находятся на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас каждый из ребят друг за друга стоит. Готовы брать ответственность. Мы выходим на матч и должны принести в раздевалку три очка.

Где‑то недобрали, упустили очки, которые могли бы вывести нас на первое место.

У меня не так много тренеров было в карьере. Но такого подхода, как у Галактионова, ещё не встречал. Скрупулёзно разбираем каждого соперника и стараемся использовать это на поле», — сказал Погостнов в эфире «Матч ТВ».