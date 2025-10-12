Скидки
Главная Футбол Новости

Литва — Польша, результат матча 12 октября 2025, счёт 0:2, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Польша победила Литву в отборе ЧМ-2026, Левандовски и Шиманьски забили по голу
Комментарии

Завершился матч 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Литвы и Польши. Команды играли на стадионе «Дарюс и Гиренас» (Каунас, Литва). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ондржей Берка из Чехии. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Литва
Окончен
0 : 2
Польша
0:1 Шиманьски – 15'     0:2 Левандовски – 64'    

На 15-й минуте экс-полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски открыл счёт в матче. На 64-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски удвоил преимущество польской сборной.

Сборная Польши занимает второе место в группе G с 13 очками в шести матчах. Отставание от лидирующих Нидерландов составляет три очка. Финляндия провела семь игр, набрала 10 очков и располагается на третьей строчке.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
