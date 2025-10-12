Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Милана» Меньян раскритиковал решение провести матч с «Комо» в Австралии

Вратарь «Милана» Меньян раскритиковал решение провести матч с «Комо» в Австралии
Комментарии

Голкипер «Милана» и сборной Франции Мик Меньян высказался о решении провести матч 24-го тура Серии А между «россонери» и «Комо» в Австралии, поддержав своего одноклубника Адриена Рабьо.

«Полностью согласен с Рабьо. Мы много думаем о финансовой стороне вопроса. Не понимаю, зачем нам играть матч чемпионата Италии за рубежом», — приводит слова Меньяна RMC Sport.

Напомним, ранее хавбек красно-чёрных также раскритиковал решение о проведении встречи Серии А на другом континенте. Команды собираются сыграть матч в городе Перт в феврале 2026 года, так как стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.

Материалы по теме
Сарри разделяет опасения Рабьо относительно проведения матча Серии А в Австралии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android