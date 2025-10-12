Хорватия разгромила Гибралтар в отборе ЧМ-2026, не реализовав пенальти во втором тайме

Завершился матч 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Хорватии и Гибралтара. Встреча проходила в Хорватии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 30-й минуте полузащитник Тони Фрук открыл счёт в матче. На 57-й минуте хавбек Ловро Майер не реализовал удар с 11-метровой отметки. На 78-й минуте центральный полузащитник Лука Сучич удвоил преимущество хорватской сборной. На 90+6-й минуте защитник Мартин Эрлич довёл счёт до крупного.

Хорватия занимает первое место в группе L, набрав 16 очков в шести матчах отбора. Отрыв от располагающейся на второй строчке Чехии при игре в запасе составляет три очка. Гибралтар занимает последнее место в группе, у команды ни одного набранного очка.