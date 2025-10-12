Скидки
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Хорватия — Гибралтар, результат матча 12 октября 2025, счёт 3:0, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Хорватия разгромила Гибралтар в отборе ЧМ-2026, не реализовав пенальти во втором тайме
Завершился матч 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Хорватии и Гибралтара. Встреча проходила в Хорватии. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
3 : 0
Гибралтар
1:0 Фрук – 30'     2:0 Сучич – 78'     3:0 Эрлич – 90+6'    

На 30-й минуте полузащитник Тони Фрук открыл счёт в матче. На 57-й минуте хавбек Ловро Майер не реализовал удар с 11-метровой отметки. На 78-й минуте центральный полузащитник Лука Сучич удвоил преимущество хорватской сборной. На 90+6-й минуте защитник Мартин Эрлич довёл счёт до крупного.

Хорватия занимает первое место в группе L, набрав 16 очков в шести матчах отбора. Отрыв от располагающейся на второй строчке Чехии при игре в запасе составляет три очка. Гибралтар занимает последнее место в группе, у команды ни одного набранного очка.

Календарь европейской квалификации ЧМ-2026
Таблица групп европейской квалификации ЧМ-2026
