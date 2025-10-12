В сборной Турции осудили вратаря Озера, без разрешения покинувшего команду

Голкипер «Лилля» и сборной Турции Берке Озер самовольно покинул сбор национальный команды после того, как не попал в состав на матч 3-го тура квалификации чемпионата мира 2026 года с Болгарией (6:1). Функционеры «лунных звёзд» осудили футболиста.

«Как уже неоднократно заявлялось, ответственность и ценность ношения футболки национальной сборной превыше всего. Наша национальная сборная — это единое целое, олицетворяющее честь страны, независимое от отдельных лиц. В связи с этим дисциплина, уважение и командный дух — наши основополагающие принципы, которыми мы никогда не поступимся.

В то время, когда мы самоотверженно стремимся к попаданию на чемпионат мира, долгожданной цели на протяжении многих лет, когда единство и сплочённость внутри команды находятся на пике, такое поведение неприемлемо», – заявляет Федерация футбола Турции на своём официальном сайте.

Озер в нынешнем сезоне в шести матчах Лиги 1 пропустил 10 голов и отдал одну голевую передачу. Голкипер отметился тремя отражёнными пенальти в матче Лиги Европы с «Ромой».