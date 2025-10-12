Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 12 октября, календарь, таблица

В воскресенье, 12 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 12 октября:
Сан-Марино — Кипр — 0:4;
Шотландия — Беларусь — 2:1;
Фарерские острова — Чехия — 2:1;
Нидерланды — Финляндия — 4:0;
Дания — Греция — 3:1;
Румыния — Австрия — 1:0;
Хорватия — Гибралтар — 3:0;
Литва — Польша — 0:2.
Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.