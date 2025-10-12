Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 12 октября, календарь, таблица

В воскресенье, 12 октября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 12 октября:

Сан-Марино — Кипр — 0:4;

Шотландия — Беларусь — 2:1;

Фарерские острова — Чехия — 2:1;

Нидерланды — Финляндия — 4:0;

Дания — Греция — 3:1;

Румыния — Австрия — 1:0;

Хорватия — Гибралтар — 3:0;

Литва — Польша — 0:2.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Даты проведения главного турнира среди сборных — с 11 июня по 19 июля.