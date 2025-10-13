Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Джику в составе сборной Ганы вышел на чемпионат мира 2026 года

Защитник «Спартака» Джику в составе сборной Ганы вышел на чемпионат мира 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Гана обыграла Коморские острова в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 1:0. Таким образом, Гана, в составе которой выступает защитник московского «Спартака» Александер Джику, гарантировала себе лидерство в группе I и получила путёвку на турнир в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Африка . Группа I. 10-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Гана
Окончен
1 : 0
Коморские острова
1:0 Кудус – 47'    

Единственный гол в игре забил полузащитник английского «Тоттенхэма» Мохаммед Кудус на 47-й минуте. Джику отыграл весь матч.

Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко, Туниса, Египта и Алжира.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

