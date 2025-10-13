Сборная Греции лишилась шансов выйти на чемпионат мира — 2026
Сборная Греции проиграла команде Дании со счётом 1:3 в матче 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Греческая команда лишилась шансов на выход на мировое первенство.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Дания
Окончен
3 : 1
Греция
1:0 Хойлунд – 21' 2:0 Андерсен – 40' 3:0 Дамсгор – 41' 3:1 Дзолис – 63'
После четырёх матчей Греция с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C за два тура до конца отборочного цикла, у Дании и Шотландии по 10 очков.
Ранее в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2026 Греция обыграла Беларусь (5:1), уступила Дании (0:3) и Шотландии (1:3). В оставшихся матчах греки встретятся дома с Шотландией 15 ноября и в гостях с Беларусью 18 ноября.
