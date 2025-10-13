Сборная Греции лишилась шансов выйти на чемпионат мира — 2026

Сборная Греции проиграла команде Дании со счётом 1:3 в матче 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Греческая команда лишилась шансов на выход на мировое первенство.

После четырёх матчей Греция с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C за два тура до конца отборочного цикла, у Дании и Шотландии по 10 очков.

Ранее в рамках квалификационного раунда чемпионата мира — 2026 Греция обыграла Беларусь (5:1), уступила Дании (0:3) и Шотландии (1:3). В оставшихся матчах греки встретятся дома с Шотландией 15 ноября и в гостях с Беларусью 18 ноября.