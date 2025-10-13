Пименов назвал проблемную зону сборной России после игры с Ираном

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирана. Команды играли в пятницу, 10 октября. Победу со счётом 2:1 праздновали подопечные Валерия Карпина.

— У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло. Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверено. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.

— На чемпионате мира Иран сможет что-то показать?

— Смотря, кто попадётся в соперники. Могут даже выйти из группы, если повезёт с одногруппниками. Чудеса бывают. Конечно, если им достанется Франция и Германия, это маловероятно, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.