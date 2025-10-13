Скидки
Хорватия — Гибралтар. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Пименов назвал проблемную зону сборной России после игры с Ираном

Пименов назвал проблемную зону сборной России после игры с Ираном
Аудио-версия:
Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирана. Команды играли в пятницу, 10 октября. Победу со счётом 2:1 праздновали подопечные Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

— У нас отличная атака, есть кому выйти на замену, усилить игру. Но имеются трудности в обороне. Я прогнозировал, что мы пропустим от Ирана. Так и произошло. Смазало ли это впечатление от нашей игры? Нет. У Ирана добротная команда. Она играла спокойно, уверено. Были моменты. А нам надо улучшать игру в защите.

— На чемпионате мира Иран сможет что-то показать?
— Смотря, кто попадётся в соперники. Могут даже выйти из группы, если повезёт с одногруппниками. Чудеса бывают. Конечно, если им достанется Франция и Германия, это маловероятно, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

