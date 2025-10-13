Скидки
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может возглавить шотландский «Рейнджерс»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик является одним из претендентов на пост главного тренера шотландского «Рейнджерс». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, главным кандидатом на роль наставника команды был Стивен Джеррард, в прошлом уже работавший с шотландским клубом. Но бывший тренер «Астон Виллы» и «Аль-Иттифака» отказался от этой вакансии.

Последним место работы Кэррика был «Мидлсбро». Этот коллектив специалист возглавлял с 2022 года. С командой Кэррик доходил до плей-офф Чемпионшипа в сезоне-2022/2023, но в следующих кампаниях «речники» финишировали ниже шестого места. По итогам сезона-2024/2025 «Мидлсбро» занял 10-е место в Чемпионшипе, заработав 64 очка, после чего экс-футболист «МЮ» ушёл из клуба.

На данный момент «Рейнджерс» находится на восьмом месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа, выиграв всего одну встречу за семь стартовых туров.

