Сборная Марокко победила США и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025

Завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025 среди сборных до 20 лет, в котором встречались команды США и Марокко. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты африканской сборной.

На 31-й минуте марокканский нападающий Яссир Забири забил первый гол в игре. На 45+6-й минуте форвард американской команды Коул Кэмпбелл сравнял счёт ударом с пенальти. На 67-й минуте Забири оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте форвард Жессим Яссин установил окончательный счёт.

Таким образом, США завершили выступления на турнире. Сборная Марокко стала третьим полуфиналистом МЧМ. Ранее в полуфинал вышли Аргентина и Колумбия, которые и сыграют друг с другом на следующем этапе. Марокканцы в 1/2 финала встретятся с победителем пары Норвегия — Франция. Матч пройдёт в ночь на 13 октября.