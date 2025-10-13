Скидки
США — Марокко, результат матча 9 октября 2025, счёт 1:3, 1/4 финала ЧМ до 20 лет 2025

Сборная Марокко победила США и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ-2025
Завершился матч 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025 среди сборных до 20 лет, в котором встречались команды США и Марокко. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты африканской сборной.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
12 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
США U20
Окончен
1 : 3
Марокко U20
0:1 Zahouani – 31'     1:1 Кэмпбелл – 45+6'     1:2 Уиндер – 67'     1:3 Яссин – 87'    

На 31-й минуте марокканский нападающий Яссир Забири забил первый гол в игре. На 45+6-й минуте форвард американской команды Коул Кэмпбелл сравнял счёт ударом с пенальти. На 67-й минуте Забири оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте форвард Жессим Яссин установил окончательный счёт.

Таким образом, США завершили выступления на турнире. Сборная Марокко стала третьим полуфиналистом МЧМ. Ранее в полуфинал вышли Аргентина и Колумбия, которые и сыграют друг с другом на следующем этапе. Марокканцы в 1/2 финала встретятся с победителем пары Норвегия — Франция. Матч пройдёт в ночь на 13 октября.

Календарь молодёжного ЧМ-2025
Сетка плей-офф молодёжного ЧМ-2025
