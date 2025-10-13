Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, где состоится Финалиссима между сборными Испании и Аргентины — Marca

Финалиссима — 2026, в которой сыграют сборные Испании (чемпион Европы — 2024) и Аргентины (обладатель Кубка Америки — 2024), состоится 28 марта в Катаре. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, ФИФА хочет организовать проведение этой встречи на стадионе «Лусаил Айконик». Другими вариантами были стадионы в Майами и Эр-Рияде.

Впервые мужская Финалиссима состоялась в июне 2022 года, в этой игре сборная Аргентины разгромила команду Италии со счётом 3:0.

На чемпионате Европы — 2024 сборная Испании вышла из группы с Италией, Хорватией и Албанией. В плей-офф команда победила Грузию, Германию и Францию, а в финале «Красная фурия» переиграла Англию (2:1).

На Кубке Америки — 2024 Аргентина вышла из группы с Канадой, Чили и Перу. В плей-офф аргентинцы обыграли Эквадор и Канаду, а в финале одолели Колумбию (1:0).