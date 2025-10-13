Скидки
«Спартак» отреагировал на выход защитника Джику в финальную часть ЧМ-2026 со сборной Ганы

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на выход сборной Ганы, в составе которой выступает защитник красно-белых Александер Джику, в финальную часть чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Александер Джику — на чемпионате мира! Наш защитник вместе со сборной Ганы квалифицировался на ЧМ-2026. Точно знаем, за кого будем переживать летом», — говорится в сообщении пресс-службы московского «Спартака».

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут 32 сборные. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

