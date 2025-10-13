Григорян предположил, бригада игроков какой команды РПЛ сыграет в матче с Боливией

Российский тренер и футбольный телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о составе сборной России в предстоящем товарищеском матче с национальной командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

«Очевидно, что в игре с Боливией мы увидим бригаду футболистов ЦСКА. Из тех, кто вышел в старте с Ираном, сыграют несколько человек. Валерий Георгиевич Карпин уже приучил нас к тому, что сдвоенные матчи играются разными составами. Уверен, что он заранее распланировал составы на оба матча», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Ранее национальная команда одолела на своём поле Иран (2:1).