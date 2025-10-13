Клопп дал совет Вирцу и отреагировал на критику в его адрес после перехода в «Ливерпуль»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями об игре немецкого атакующего полузащитника мерсисайдцев Флориана Вирца за новый клуб после трансфера из «Байера» минувшим летом.

«Об игре Вирца я совершенно не беспокоюсь, потому что его качество просто выдающееся. Он талантливый игрок, и рано или поздно снова будет доказывать это в каждом матче, как делал это в «Байере». Мнение, что Вирца обсуждают в руководстве в негативном ключе раздуто. Ничего не может меньше интересовать людей там, чем общественные обсуждения.

В принципе, немного толстокожести Вирцу не повредит. Но у него стабильная среда, и клуб великолепен в такие моменты. Так что если кто-то из вас беспокоится — не стоит, можете не нервничать. Всё будет хорошо!» приводит слова Клоппа N-TV.

Вирц перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Байера» за € 125 млн. В семи матчах АПЛ у немецкого футболиста ноль результативных действий.