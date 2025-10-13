Скидки
Балотелли: вижу, что игроки, выступающие за сборную, больше не хотят ничего доказывать

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли выступил с критикой нынешних футболистов национальной команды.

«Для меня национальная команда — это нечто принципиально важное. Это не упрёк никому, но я часто вижу, что игроки, выступающие за сборную, больше не хотят ничего доказывать, не стремятся защищать цвета своей страны — и мне это не нравится. Когда я играл за сборную, я гордился тем, что представляю Италию, и мне этого сейчас не хватает», — приводит слова Балотелли tuttomercatoweb.

В своём последнем матче отбора на ЧМ-2026 сборная Италии обыграла Эстонию со счётом 3:1. В следующем матче команда сыграет с Израилем.

