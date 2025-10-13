Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Галактионова

Гришин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Галактионова
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона, когда они несколько туров шли в лидерах, но быстро просели. Сейчас мы этого проседания не видим. Команда до сих пор ни разу не проиграла в чемпионате. Играет в хороший футбол. Немножко от обороны, конечно, но какие футболисты, такой и футбол. Будь у Галактионова более быстрые защитники, он мог бы ставить более атакующую игру», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 11 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Эти клубы идут без поражений в своих чемпионатах. «Локомотив» — тоже в списке!
Эти клубы идут без поражений в своих чемпионатах. «Локомотив» — тоже в списке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android