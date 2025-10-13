Гришин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Галактионова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Галактионов сделал работу над ошибками после прошлого сезона, когда они несколько туров шли в лидерах, но быстро просели. Сейчас мы этого проседания не видим. Команда до сих пор ни разу не проиграла в чемпионате. Играет в хороший футбол. Немножко от обороны, конечно, но какие футболисты, такой и футбол. Будь у Галактионова более быстрые защитники, он мог бы ставить более атакующую игру», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 11 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.