Сборная России показала мотивирующую речь Карпина в раздевалке перед матчем с Ираном
Сборная России показала речь главного тренера клуба Валерия Карпина в раздевалке перед товарищеским матчем с Ираном (2:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«При потере мяча, потери будут, естественно. Потери – это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали мяч – потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Всё мужики, давай 90 минут, 95 минут, сколько судья там дал, на 100 процентов. 60 минут – значит 60, 80 – значит 80. Кто не может – руку подняли, замена есть. Давай мужики!», — сказал Карпин в раздевалке перед матчем с Ираном.
Права на видео принадлежат РФС.
14 октября сборная России проведёт матч с Боливией.
