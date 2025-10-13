Скидки
Сборная России показала мотивирующую речь Карпина в раздевалке перед матчем с Ираном

Комментарии

Сборная России показала речь главного тренера клуба Валерия Карпина в раздевалке перед товарищеским матчем с Ираном (2:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«При потере мяча, потери будут, естественно. Потери – это не важно, а важно, как вы будете реагировать на потери. Никто не рассказывает никому. Отобрали мяч – потом посмотрим, кто виноват, кто не виноват. Всё мужики, давай 90 минут, 95 минут, сколько судья там дал, на 100 процентов. 60 минут – значит 60, 80 – значит 80. Кто не может – руку подняли, замена есть. Давай мужики!», — сказал Карпин в раздевалке перед матчем с Ираном.

Права на видео принадлежат РФС.

14 октября сборная России проведёт матч с Боливией.

