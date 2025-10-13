Скидки
Вингер «Зенита» Педро может перейти в «Аль-Ахли» за € 55 млн — ESPN

19-летний бразильский нападающий петербургского «Зенита» Педро может перейти в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает издание ESPN.

По информации источника, саудовский клуб готов заплатить «Зениту» за футболиста € 55 млн.

Отмечается, что в случае перехода Педро в другой клуб руководство «Коринтианса», из которого бразилец перешёл в «Зенит», получит 2,5 процента от суммы сделки.

Этим летом другой саудовский клуб, «Аль-Иттихад», предлагал за нападающего € 40 млн, но руководство петербуржцев не согласилось.

Напомним, действующее соглашение бразильского футболиста с «Зенитом» рассчитано до конца 2028 года.

