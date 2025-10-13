Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола

Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан назвал «Милан» под руководством Арриго Сакки лучшей командой в истории футбола.

«Милан» с ван Бастеном, Рейкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Та команда выигрывала очень много матчей. Коллектив Сакки был действительно впечатляющим», — приводит слова Зидана Sempre Milan.

Сакки возглавлял «Милан» с 1987 по 1991 год, а также с 1996 по 1997 год. Вместе с «Миланом» он стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, дважды победителем Кубка европейских чемпионов, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка.

Материалы по теме
Зинедин Зидан: когда перестал играть, моя жизнь изменилась, я не знал, что делать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android