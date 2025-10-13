Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола

Бывший главный тренер «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Зинедин Зидан назвал «Милан» под руководством Арриго Сакки лучшей командой в истории футбола.

«Милан» с ван Бастеном, Рейкардом, Гуллитом, Барези и Мальдини. Та команда выигрывала очень много матчей. Коллектив Сакки был действительно впечатляющим», — приводит слова Зидана Sempre Milan.

Сакки возглавлял «Милан» с 1987 по 1991 год, а также с 1996 по 1997 год. Вместе с «Миланом» он стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка страны, дважды победителем Кубка европейских чемпионов, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка.