Главная Футбол Новости

На матче отбора к ЧМ-2026 между Италией и Израилем будут усилены меры безопасности

На матче отбора к ЧМ-2026 между Италией и Израилем будут усилены меры безопасности
Во время матча между сборной Италии и национальной команды Израиля, который пройдёт 14 октября в Удине (Италия) в рамках отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает The Social Post.

По информации источника, обеспечение безопасности будут осуществлять кинологическая служба, саперы и беспилотники. Также будут задействованы силы местной полиции и карабинеров. В преддверии матча продажа продуктов питания и напитков в стеклянной, керамической и жестяной упаковке будет запрещена за пределами стадиона и в близлежащих районах Удина. Полиция выражает опасения, что банки и бутылки могут быть использованы протестующими в качестве метательных средств.

Напомним, во время матча сборных Норвегии и Израиля в Осло местные полицейские применили против пропалестинских протестующих слезоточивый газ. и задержали нескольких демонстрантов.

