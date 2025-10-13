Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан оценил тренерскую работу Карло Анчелотти

Зинедин Зидан оценил тренерскую работу Карло Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил тренерские качества Карло Анчелотти.

«Старый друг, сыгравший важную роль в моей карьере. Отличный тренер, потому что он умеет слушать игроков. У каждого наставника есть свои особенности, и от каждого можно что-то перенять. Карло много прислушивался к своим футболистам. Думаю, что страсть к футболу — это главное качество для тренера. Нужно уметь передавать игрокам то, что у тебя внутри.

Если у тебя есть страсть, ты всегда делишься ею с другими. Тренер — очень важная фигура, он определяет 80% успеха команды. Если тренер серьёзен, то и игроки будут серьёзными. Нужно передавать правильную энергию. Я старался вселять в команду абсолютную уверенность», — приводит слова Зидана Sempre Milan.

На данный момент Анчелотти возглавляет сборную Бразилии.

Материалы по теме
Зинедин Зидан назвал лучшую команду в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android