Сборная Франции обыграла Норвегию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Норвегии встречалась с Францией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и завершилась победой французов со счётом 2:1.

За сборную Франции дубль оформил Саймон Буабре.

За сборную Норвегии гол забил Расмус Холтен.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Марокко, которая ранее в своём четвертьфинальном матче обыграла сборную США со счётом 3:1.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.