Норвегия — Франция, результат матча 13 октября 2025, счёт 1:2, 1/4 финала молодёжного ЧМ

Сборная Франции обыграла Норвегию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Норвегии встречалась с Францией. Встреча прошла в Чили на стадионе «Элиас Фигероа Брандер» и завершилась победой французов со счётом 2:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . 1/4 финала
13 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Норвегия U20
Окончен
1 : 2
Франция U20
0:1 Буабре – 19'     0:2 Буабре – 37'     1:2 Холтен – 83'    

За сборную Франции дубль оформил Саймон Буабре.

За сборную Норвегии гол забил Расмус Холтен.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Марокко, которая ранее в своём четвертьфинальном матче обыграла сборную США со счётом 3:1.

Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая.

