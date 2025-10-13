Гришин объяснил, почему игра с медиаклубом «Матч ТВ» хороший спарринг для «Балтики»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о завершившейся товарищеской игры между «Балтикой» и медиафутбольным клубом «Матч ТВ». Встреча завершилась разгромной победой калининградской команды со счётом 5:0.

«Такие игры дают профессиональному клубу сыгранность в атаке. Ясно, что балтийцы много атаковали и могли ещё больше забить. Уровень футболистов совершенно разный, но это хороший спарринг для «Балтики». Конечно, нельзя на основании такой игры что‑то моделировать на матчи РПЛ. Однако как замена двусторонке и возможность получить удовольствия от футбола — это хороший матч», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 турах.