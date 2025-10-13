Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин объяснил, почему игра с медиаклубом «Матч ТВ» хороший спарринг для «Балтики»

Гришин объяснил, почему игра с медиаклубом «Матч ТВ» хороший спарринг для «Балтики»
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о завершившейся товарищеской игры между «Балтикой» и медиафутбольным клубом «Матч ТВ». Встреча завершилась разгромной победой калининградской команды со счётом 5:0.

«Такие игры дают профессиональному клубу сыгранность в атаке. Ясно, что балтийцы много атаковали и могли ещё больше забить. Уровень футболистов совершенно разный, но это хороший спарринг для «Балтики». Конечно, нельзя на основании такой игры что‑то моделировать на матчи РПЛ. Однако как замена двусторонке и возможность получить удовольствия от футбола — это хороший матч», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 турах.

Материалы по теме
Гришин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Галактионова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android