Определились полуфинальные пары молодёжного ЧМ-2025

Определились полуфинальные пары молодёжного ЧМ-2025
Комментарии

Определились все участники и пары полуфинала молодёжного чемпионата мира по футболу 2025 года.
На стадии полуфинала сыграют национальные команды Аргентины, Марокко, Франции и Колумбии.

Полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира – 2025

Марокко U20 – Франция U20
Аргентина U20 – Колумбия U20

Полуфинальные матчи пройдут 15 и 16 октября. Финальный матч турнира запланирован на 20 октября.
Молодёжный чемпионат мира 2025 года проходит в Чили с 27 сентября по 20 октября. Действующим победителем соревнований является национальная команда Уругвая, которая в финальном матче 2023 года обыграла сборную Италии со счётом 1:0.

Календарь МЧМ-2025
Сетка МЧМ-2025
Сборная Франции обыграла Норвегию в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира
