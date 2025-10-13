Меньян – о назначении капитаном сборной Франции: буду делать то, что умею

Голкипер сборной Франции Мик Меньян высказался о назначении капитаном национальной команды после травмы нападающего Килиана Мбаппе.

«Капитан команды — Килиан. Кто будет капитаном, решает тренер — такова система. Никогда не было никакой реакции или чего-то, что вы могли бы себе представить. Мы полностью поддерживаем решения тренера и капитана. Завтра Килиана не будет, тренер доверяет мне и выбрал меня капитаном. Мне нечего менять. Я просто буду делать то, что умею», — приводит слова Меньяна RMC Sport.

Килиан Мбаппе получил небольшую травму лодыжки 10 октября в матче с Азербайджаном (3:0). Нападающий не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 83-й минуте. Позже он покинул расположение сборной.