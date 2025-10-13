Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Меньян – о назначении капитаном сборной Франции: буду делать то, что умею

Меньян – о назначении капитаном сборной Франции: буду делать то, что умею
Комментарии

Голкипер сборной Франции Мик Меньян высказался о назначении капитаном национальной команды после травмы нападающего Килиана Мбаппе.

«Капитан команды — Килиан. Кто будет капитаном, решает тренер — такова система. Никогда не было никакой реакции или чего-то, что вы могли бы себе представить. Мы полностью поддерживаем решения тренера и капитана. Завтра Килиана не будет, тренер доверяет мне и выбрал меня капитаном. Мне нечего менять. Я просто буду делать то, что умею», — приводит слова Меньяна RMC Sport.

Килиан Мбаппе получил небольшую травму лодыжки 10 октября в матче с Азербайджаном (3:0). Нападающий не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 83-й минуте. Позже он покинул расположение сборной.

Материалы по теме
Дешам — о травме Мбаппе: в футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android