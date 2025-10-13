Клопп оценил игру сборной Германии и работу главного тренера Юлиана Нагельсмана

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление сборной Германии в матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года и работу главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсмана.

«Я знаю, что всё будет хорошо у сборной Германии! Юлиан — исключительный тренер, у нас исключительные игроки», — приводит слова Клоппа N-TV.

Напомним, следующий матч национальная команда Германии проведёт со сборной Северной Ирландии в рамках матча четвёртого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года уже сегодня, 13 октября. Встреча пройдёт в Белфасте, начало запланировано на 21:45 по московскому времени.