Хави назвал звезду футбола, которого хотел бы подписать в «Барселону»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны», а также экс-тренер каталонцев Хави ответил на блиц-вопрос журналиста о том, кого сине-гранатовым необходимо подписать

— Новое подписание в «Барселону»?

— Холанд, — приводит слова Хави портал Barca News в соцсети X.

В нынешнем сезоне во всех турнирах 25-летний Холанд провёл 16 встреч, забил 24 мяча и отдал четыре голевые передачи. Форвард «Манчестер Сити» забил в 10 матчах за клуб и сборную подряд. Это самая длинная результативная серия в карьере норвежца. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18- млн.