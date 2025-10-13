Стало известно, какой клуб возглавит экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Лутон Таун», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 33‑летнего специалиста представят в понедельник — переговоры между сторонами успешно завершены.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню дивизионе страны. Уилшир завершил игровую карьеру в 2022 году в 30 лет из‑за проблем с физическим состоянием после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодёжной системе «Арсенала», в сезоне 2024/2025 англичанин возглавлял «Норвич Сити».

