Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какой клуб возглавит экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир

Стало известно, какой клуб возглавит экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир
Комментарии

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Лутон Таун», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, 33‑летнего специалиста представят в понедельник — переговоры между сторонами успешно завершены.

«Лутон Таун» выступает в Первой лиге Англии, третьем по уровню дивизионе страны. Уилшир завершил игровую карьеру в 2022 году в 30 лет из‑за проблем с физическим состоянием после многочисленных травм. Тренерскую деятельность он начал в молодёжной системе «Арсенала», в сезоне 2024/2025 англичанин возглавлял «Норвич Сити».

Материалы по теме
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может возглавить шотландский «Рейнджерс»

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android