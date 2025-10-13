Илья Забарный высказался о значимости матча Украина — Азербайджан

Защитник сборной Украины Илья Забарный накануне встречи с Азербайджаном в рамках 4-го тура отбора на ЧМ-2026 поделился своими мыслями о предстоящем матче и изменениях в команде по сравнению с сентябрьской встречей, завершившейся ничьей 1:1.

«Ощущение незавершённости, конечно, осталось после того матча — всегда обидно не дожать соперника. Но футбол есть футбол, и такие результаты случаются. Нужно двигаться дальше.

Что касается изменений, то кардинальных сдвигов нет — по сути, это та же команда. Мы остались собой и подходим к игре с тем же подходом: серьёзно готовимся, понимаем, что предстоит тяжелый матч, и выходим с настроем на победу», — приводит слова защитника УАФ.

Матч Украина — Азербайджан состоится сегодня. Начало — в 21:45 мск.

