Тренер сборной Украины Ребров ответил на вопрос о возможном уходе из команды

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана прокомментировал слухи о возможном уходе в «Панатинаикос».

«Опять… На первой пресс-конференции тоже всё сводилось к тому, чтобы что-то опровергнуть или подтвердить. Когда тренер хорошо работает, к нему проявляют интерес. Посмотрите, как раздувают любую новость — «Как это так? Кто-то заинтересовался Ребровым?». Но это естественно. Я ведь не просто так оказался в сборной, до этого у меня тоже была хорошая работа.

Но сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины, уважаю свою страну и буду работать здесь до конца», — приводит слова защитника УАФ.

Матч Украина — Азербайджан состоится сегодня. Начало — в 21:45 мск. Ребров тренирует команду с 2023 года.

