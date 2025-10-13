Скидки
Все новости
Тренер сборной Украины Ребров ответил на вопрос о возможном уходе из команды

Тренер сборной Украины Ребров ответил на вопрос о возможном уходе из команды
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана прокомментировал слухи о возможном уходе в «Панатинаикос».

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Азербайджан
«Опять… На первой пресс-конференции тоже всё сводилось к тому, чтобы что-то опровергнуть или подтвердить. Когда тренер хорошо работает, к нему проявляют интерес. Посмотрите, как раздувают любую новость — «Как это так? Кто-то заинтересовался Ребровым?». Но это естественно. Я ведь не просто так оказался в сборной, до этого у меня тоже была хорошая работа.

Но сейчас я сосредоточен на работе со сборной Украины, уважаю свою страну и буду работать здесь до конца», — приводит слова защитника УАФ.

Матч Украина — Азербайджан состоится сегодня. Начало — в 21:45 мск. Ребров тренирует команду с 2023 года.

