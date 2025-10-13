Златан Ибрагимович оценил уровень 40-летнего Луки Модрича в «Милане»

Златан Ибрагимович, бывший нападающий и ныне советник владельцев «Милана», высоко оценил влияние Луки Модрича на игру команды и его ценность для коллектива.

«Лука — это не просто игрок. Он — воплощение футбола. Он не играет в футбол, он и есть футбол. Мы разные. Он лидер на поле, но вне его — сдержаннее. При этом именно его опыт стал тем элементом, которого „Милану“ не хватало. Даже если статистика у него не выдающаяся, его влияние на команду — колоссальное.

Он уже двадцать лет на топ-уровне. Одни загораются на пару сезонов и исчезают, а другие остаются на вершине десятилетиями — и становятся чемпионами, даже если у них нет «Золотого мяча». Модрич — один из таких, и он сегодня здесь с нами», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, хорват пополнил состав «Милана» этим летом, перейдя свободным агентом. На счету 40-летнего Модрича в шести матчах текущего сезона Серии А один гол и один ассист.

Болельщики «Милана» приветствуют Луку Модрича