Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович оценил уровень 40-летнего Луки Модрича в «Милане»

Златан Ибрагимович оценил уровень 40-летнего Луки Модрича в «Милане»
Аудио-версия:
Комментарии

Златан Ибрагимович, бывший нападающий и ныне советник владельцев «Милана», высоко оценил влияние Луки Модрича на игру команды и его ценность для коллектива.

«Лука — это не просто игрок. Он — воплощение футбола. Он не играет в футбол, он и есть футбол. Мы разные. Он лидер на поле, но вне его — сдержаннее. При этом именно его опыт стал тем элементом, которого „Милану“ не хватало. Даже если статистика у него не выдающаяся, его влияние на команду — колоссальное.

Он уже двадцать лет на топ-уровне. Одни загораются на пару сезонов и исчезают, а другие остаются на вершине десятилетиями — и становятся чемпионами, даже если у них нет «Золотого мяча». Модрич — один из таких, и он сегодня здесь с нами», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, хорват пополнил состав «Милана» этим летом, перейдя свободным агентом. На счету 40-летнего Модрича в шести матчах текущего сезона Серии А один гол и один ассист.

Болельщики «Милана» приветствуют Луку Модрича

Материалы по теме
«Милан» готов расторгнуть контракт Дивока Ориги. Нападающий зарабатывает больше Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android