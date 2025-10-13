Хави назвал лучшего игрока мира на данный момент

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны», а также экс-тренер каталонцев Хави ответил на блиц-вопрос журналиста о том, кто является лучшим игроком мира сейчас.

— Лучший игрок в мире сейчас?

— Ламин, — приводит слова Хави портал Barca News в соцсети X.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб и сборную 18-летний Ямаль провёл семь встреч, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вингер «Барселоны» пропускает октябрьские матчи за сборную Испании из-за дискомфорта в области паха. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

Материалы по теме Хави назвал звезду футбола, которого хотел бы подписать в «Барселону»

Чем уникален Ламин Ямаль: