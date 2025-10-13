Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави назвал лучшего игрока мира на данный момент

Хави назвал лучшего игрока мира на данный момент
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны», а также экс-тренер каталонцев Хави ответил на блиц-вопрос журналиста о том, кто является лучшим игроком мира сейчас.

— Лучший игрок в мире сейчас?
— Ламин, — приводит слова Хави портал Barca News в соцсети X.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб и сборную 18-летний Ямаль провёл семь встреч, забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вингер «Барселоны» пропускает октябрьские матчи за сборную Испании из-за дискомфорта в области паха. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 200 млн.

Материалы по теме
Хави назвал звезду футбола, которого хотел бы подписать в «Барселону»

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android