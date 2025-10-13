Скидки
Главная Футбол Новости

38-летний Лионель Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров МЛС

Комментарии

38-летний аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси единолично возглавил гонку бомбардиров МЛС. Во вчерашнем матче с «Атлантой» Месси сделал дубль и помог своей команде одержать крупную победу со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . МЛС
12 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Месси – 39'     2:0 Альба – 52'     3:0 Суарес – 61'     4:0 Месси – 87'    

Теперь на счету аргентинской звезды 26 голов и 19 ассистов в 27 матчах за клуб. Второе место занимает нападающий «Лос-Анджелеса» Денис Буанга, у него 24 гола. Третья позиция у форварда «Нэшвилла» Сэма Сарриджа, забившего 23 гола.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет в гостях с «Нэшвиллом». Игра состоится 19 октября и начнётся в 1:00 мск.

