«Странный матч из‑за частых вмешательств VAR». Тренер Беларуси — о поражении от Шотландии
Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос высказался о поражении своей команды в матче отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Шотландии. Беларусь проиграла со счётом 1:2.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 1
Беларусь
1:0 Адамс – 15' 2:0 Мактоминей – 84' 2:1 Кучко – 90+6'
«Думаю, что поражение было незаслуженным. Мы владели мячом, контролировали ход встречи и создали ряд возможностей. Матч получился несколько странным из‑за частых вмешательств VAR — один наш гол отменили. Могу только пожелать Шотландии удачи: по моему мнению, они достойны поездки на чемпионат мира», — приводит слова Алоса Daily Record.
После этой игры сборная Шотландии с 10 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице группы C, национальная команда Беларуси замыкает таблицу без набранных очков.
