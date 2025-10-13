Скидки
Камерун — Ангола. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
«Это стыдно для такого вратаря». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо раскритиковал Трубина

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал гол, пропущенный в ближний угол вратарём сборной Украины Анатолием Трубиным в игре с Исландией (5:3).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14'     1:1 Эллертссон – 35'     1:2 Гуцуляк – 45'     1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5'     2:3 Гудмундссон – 59'     3:3 Гудмундссон – 75'     3:4 Калюжный – 85'     3:5 Очеретько – 88'    

«А пропущенный гол в ближний угол – это стыдно для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», – приводит слова Сабо Блик.ua.

Напомним, сегодня в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 сборная Украины сыграет домашний матч с командой Азербайджана. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Украина идёт второй в своей группе, отставая после трёх туров от лидирующей Франции на пять очков.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

Тренер сборной Украины Ребров ответил на вопрос о возможном уходе из команды
