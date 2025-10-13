«Это стыдно для такого вратаря». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо раскритиковал Трубина
Поделиться
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал гол, пропущенный в ближний угол вратарём сборной Украины Анатолием Трубиным в игре с Исландией (5:3).
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Исландия
Окончен
3 : 5
Украина
0:1 Руслан Володимирович Маліновський – 14' 1:1 Эллертссон – 35' 1:2 Гуцуляк – 45' 1:3 Руслан Володимирович Маліновський – 45+5' 2:3 Гудмундссон – 59' 3:3 Гудмундссон – 75' 3:4 Калюжный – 85' 3:5 Очеретько – 88'
«А пропущенный гол в ближний угол – это стыдно для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», – приводит слова Сабо Блик.ua.
Напомним, сегодня в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 сборная Украины сыграет домашний матч с командой Азербайджана. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Украина идёт второй в своей группе, отставая после трёх туров от лидирующей Франции на пять очков.
Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»
Комментарии
- 13 октября 2025
-
08:19
-
08:15
-
08:00
-
07:51
-
07:40
-
06:14
-
06:13
-
05:52
-
05:48
-
05:44
-
05:40
-
05:31
-
04:51
-
04:48
-
04:42
-
04:18
-
04:16
-
03:58
-
03:42
-
03:40
-
03:18
-
03:10
-
02:42
-
02:40
-
02:22
-
02:10
-
02:03
-
01:54
-
01:02
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:24
-
00:17