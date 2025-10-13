«Это стыдно для такого вратаря». Экс-тренер киевского «Динамо» Сабо раскритиковал Трубина

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал гол, пропущенный в ближний угол вратарём сборной Украины Анатолием Трубиным в игре с Исландией (5:3).

«А пропущенный гол в ближний угол – это стыдно для такого вратаря, как Трубин. Возможно, против Азербайджана Ребров заменит Трубина, но я так не думаю», – приводит слова Сабо Блик.ua.

Напомним, сегодня в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 сборная Украины сыграет домашний матч с командой Азербайджана. Начало матча запланировано на 21:45 мск. Украина идёт второй в своей группе, отставая после трёх туров от лидирующей Франции на пять очков.

