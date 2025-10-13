Зинченко зимой может быть продан «Арсеналом», несмотря на аренду в «Форест» — источник

По информации главного корреспондента TBR Football Грэма Бейли, лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи Александра Зинченко уже в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что украинец сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона.

«Как нам известно, вариант с полноценным трансфером Зинченко всё ещё на столе. И шансы на это довольно высоки», — приводит слова Бейли TBR Football.

Контракт украинского защитника с «Арсеналом» также истекает по завершении текущего сезона, и, по данным источника, клуб не планирует продлевать сотрудничество. Более того, Зинченко остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «канониров», что также влияет на решение руководства.

