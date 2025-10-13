Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинченко зимой может быть продан «Арсеналом», несмотря на аренду в «Форест» — источник

Зинченко зимой может быть продан «Арсеналом», несмотря на аренду в «Форест» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

По информации главного корреспондента TBR Football Грэма Бейли, лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи Александра Зинченко уже в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что украинец сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона.

«Как нам известно, вариант с полноценным трансфером Зинченко всё ещё на столе. И шансы на это довольно высоки», — приводит слова Бейли TBR Football.

Контракт украинского защитника с «Арсеналом» также истекает по завершении текущего сезона, и, по данным источника, клуб не планирует продлевать сотрудничество. Более того, Зинченко остаётся одним из самых высокооплачиваемых игроков в составе «канониров», что также влияет на решение руководства.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Материалы по теме
Александр Зинченко рассказал, какое правило в футболе требует изменений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android