Пименов рассказал, что необходимо сделать «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре железнодорожников в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги и рассказал, что нужно сделать красно-зелёным, чтобы бороться за трофей чемпионата России.

— Как вам нынешние успехи «Локомотива»?

— Ребята молодцы. Играют здорово. Тоже есть проблема с центральными защитниками, поэтому, чтобы побороться за чемпионство, нужно сюда купить хотя бы одного достойного футболиста. Легионера? Не обязательно. Пальцева уже забрали, поэтому надо смотреть на молодёжь. Есть Погостнов, Морозов. Но надо усиляться.

— Обилие ничьих не смущает?

— Но команда в итоге на втором месте. А была на первом, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 11 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Михаила Галактионова 23 очка.

Материалы по теме Гришин высказался о работе главного тренера «Локомотива» Галактионова

«Золотая» эра «Локомотива»: