Уроженец Махачкалы Магомедалиев поделился впечатлениями от игры со сборной Франции

Вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев поделился мыслями об игре отбора к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Франции. Встреча завершилась разгромной победой «трёхцветных» со счётом 3:0.

— Обидно с Францией получилось — всего пары минут не дотянули до перерыва при 0:0?

— Обидно было бы, если это был бы не Мбаппе. Килиан в любой момент может решить исход встречи. Голы просто обидные мы пропустили, — рассказал Магомедалиев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Франция занимает первое место в группе D с девятью очками в трёх стартовых турах. Сборная Азербайджана набрала одно очко и располагается на четвёртом месте в группе.

