Пименов высказался о главных претендентах на титул в РПЛ, не упомянув «Спартак» и «Динамо»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов поделился мыслями о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2206.

— Железнодорожники готовы к чемпионству по составу, по финансам и кто составит им конкуренцию?

— В клубе половина игроков сборной России, если говорить о составе. Что касается конкурентов, это будет в первую очередь «Зенит». Состав у него очень сильный. Плюс «Краснодар», ЦСКА. Армейцы вообще сейчас показывают лучший футбол в РПЛ. Челестини не особо что-то перестроил, хотя кое-что видит по-другому. Например, Круговой. Мне он тоже больше нравился, когда играл впереди, а не сзади. Ещё когда он выступал в «Зените», я говорил, что это не защитник. У него супер левая нога. Кисляк стал открытием в ЦСКА на уровне Батракова. Там команда очень приличная.

— Вы не назвали «Спартак» и «Динамо».

— Мы видим, как их штормит. К сожалению, пока они не готовы к борьбе за золото, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА набрал 24 очка, возглавляя турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идёт «Локомотив», в активе которого 23 очка. Далее располагаются «Краснодар» (23), «Зенит» (20) и «Балтика» (20).

