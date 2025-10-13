Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Руслан Пименов сравнил уровень сборных России и Ирана, назвав сильнейшую из команд

Руслан Пименов сравнил уровень сборных России и Ирана, назвав сильнейшую из команд
Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов провёл сравнение между сборной России и национальной командой Ирана, назвав команду, которая сильнее.

«Уровень России и Ирана? Россия посильнее. У нас есть и легионеры, и молодое поколение. Когда ребята ускоряют игру, у нас всё хорошо получается. Как только мы начинали играть медленно, Ирану было комфортно, и он этим воспользовался», — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, недавно состоялся товарищеский матч между сборными России и Ирана. Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 2:1. Встреча проходила в Волгограде. Отметим, что Иран находится на 21-м месте в рейтинге ФИФА, а Россия располагается на 33-й строчке.

