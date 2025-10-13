Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Российский и азербайджанский вратарь Магомедалиев сравнил Мбаппе и Роналду

Российский и азербайджанский вратарь Магомедалиев сравнил Мбаппе и Роналду
Вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев сравнил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

«Мбаппе очень сильный. По телевизору скорость его действий не так видна, как вживую. Очень резкий, быстрый. Сборные Франции и Португалии, думаю, равны по силе. Отличие в том, что, когда мы встречались с португальцами, Криштиану уже был больше бомбардиром, чем дриблёром. А Мбаппе сейчас находится в своей лучшей версии», — рассказал Магомедалиев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В марте 2021 года сборная Азербайджана с Магомедалиевым в воротах с минимальным счётом уступила команде Португалии (0:1) в результате автогола защитника Медведева. 10 октября Азербайджан в рамках отбора на чемпионат мира играл в гостях с Францией, разгромно уступив со счётом 0:3.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе

