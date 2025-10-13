Скидки
Северная Македония — Казахстан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Пименов назвал позицию сборной России, требующую укрепления

Пименов назвал позицию сборной России, требующую укрепления
Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов высказался о составе сборной России и подборе игроков для команды Валерия Карпина.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
— Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.
— Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было 50 человек, сейчас — 30. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились. Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной.

— Где их найти?
— Работают детские академии. Надо доверять молодым защитникам. Пальцев же выстрелил. Парню дали шанс, и он им воспользовался. И таких ребят, я думаю, много, которые ждут своего шанса, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

