Пименов назвал позицию сборной России, требующую укрепления

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов высказался о составе сборной России и подборе игроков для команды Валерия Карпина.

— Как вам последние матчи нашей сборной? Были как крупные победы, так и ничьи, в которых мы мало забивали.

— Были разные игры, и миллион человек приглашалось в команду. Мы искали лучших футболистов. Раньше в списке было 50 человек, сейчас — 30. Состав сужается. Остаются лучшие. Поэтому и результаты улучшились. Единственное, надо найти новых защитников, которые укрепили бы оборону нашей сборной.

— Где их найти?

— Работают детские академии. Надо доверять молодым защитникам. Пальцев же выстрелил. Парню дали шанс, и он им воспользовался. И таких ребят, я думаю, много, которые ждут своего шанса, — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.

